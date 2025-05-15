Bağcılar'da Oto Tamirhanesinde Patlama: 1 Yaralı

Bağcılar'da, Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana gelen patlama, paniğe yol açtı. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi ve çevrede büyük bir gürültüyle etkisini gösterdi.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlama sonucunda 1 kişi yaralanırken, tamirhanede büyük çaplı hasar oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki inceleme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaralının durumuyla ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.

Patlamanın nedeni ise yapılacak olan araştırmalar sonucunda belirlenecek.

Bağcılar'da bir oto tamirhanesindeki patlamada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.