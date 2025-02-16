Bağdat'ta Maarif Okulları'ndan Mental Matematik Yarışması

Bağdat'ta Heyecan Dolu Mental Matematik Yarışması

Irak'ın başkenti Bağdat, maarif okulları aracılığıyla eğitim alanında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin, bu yıl düzenlenen Mental Matematik yarışmasının beşincisini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yarışma Detayları

Keskin, yarışmanın Zeyyune yerleşkesinde yapıldığını ve 11 bölgeden 32 okulda öğrenim gören yaklaşık 400 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin katıldığını belirtti. Irak'ta 4 farklı bölgede Maarif Okulları'nın eğitim faaliyetleri sürdüğünü hatırlatan Keskin, Bağdat’ta 2 kampüs ile Kerkük ve Erbil’de birer okul bulunduğunu kaydetti.

Gelecek Planları ve Başarılar

Keskin, toplamda yaklaşık 3 bin öğrenciye eğitim verdiklerini ve okul sayılarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Yarışmanın öğrenciler için heyecan verici geçtiğini vurgulayan Mansur Maarif Okulları Müdür Yardımcısı Muhammed Ali Çınar, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çınar, bir önceki yıl Tunus'ta düzenlenen Mental Matematik yarışmasında Irak’tan katılan öğrencilerin ödül kazanarak mutlu bir şekilde döndüğünü de sözlerine ekledi.