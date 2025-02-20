Bağımsız Vekil Dalgın'dan TÜSİAD'a Yönelik Soruşturma Eleştirisi

Bağımsız Vekil Dalgın, TÜSİAD'a Yönelik Soruşturmayı Eleştirdi

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturmayı sert bir dille eleştirdi. Dalgın, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın genel kurulda söylediklerinden dolayı yapılan bu soruşturmayı kabul etmediğini bildirdi.

Eleştirinin Nedeni: Uzun Süreli Sessizlik

Dalgın, "TÜSİAD'ın sözlerini eleştireceksek, çok uzun süre sessiz kaldıkları, başkaları haksızlıklara uğrarken, kendi üyeleri ve ihracatçılar zorlanırken sustukları için eleştireceğiz" dedi. İhracatçıların dövizlerinin yüzde 40'ını bozmak zorunda kaldıkları dönemde de sustuklarını belirten Dalgın, böyle bir durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Demokrasi ve Hukukun Önemi

Dalgın, genel olarak "para, yatırım kaçar" yorumlarını hatırlatarak, bunu reddettiğini ifade etti. "Biz, demokrasi ve hukuku 'para gelsin, yatırım gelsin' diye istemiyoruz. Bizim amacımız milletimizin düzgün ve haysiyetli bir hayat yaşamasıdır" şeklinde konuştu.

Siber Güvenlik Başkanlığı ve Öneriler

Ayrıca, Dalgın, dünyada güvenlik paradigmasının değiştiğini ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasından memnun olduğunu ancak teklifteki bazı maddelerin sakıncalı olduğunu belirtti. Bu maddelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.