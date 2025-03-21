Baharın Simgesi Nevruz: Asırlık Geleneklerin Kutlanması

AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Uğurlu, Nevruz'un kutsal bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Kara kışın, uğursuzlukların, hastalıkların, dertlerin, sıkıntıların bittiği ve sağlıkla, sıhhatle, bollukla, bereketle yeni bir yılın başladığı gündür 21 Mart." dedi.

Toprağın Uyanışı ve Kardeşliğin Sembolü

Uğurlu, nevruzun sadece bir bayram değil, toprağın uyanışının, baharın gelişinin ve insan ilişkilerindeki kardeşliğin ve dostluğun sembolü olduğunu savundu. "Binlerce yıllık geleneksel bir bayramdır" diyen Uğurlu, kutlamaların geniş bir coğrafyada yapıldığına dikkat çekti.

Hayvancılıkla Geçinenler İçin Önemi

Nevruzun hayvancılıkla geçimini sağlayan topluluklar için de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Uğurlu, "Yeni yıl, bahar, taze otların bittiği ve hayvanların yeşil otlara kavuşacağı gün olarak kutlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Kutsal Başlangıçlar ve Tarihsel Anlamı

Türkler için nevruzun kutsal bir başlangıç olduğuna dikkat çeken Uğurlu, 21 Mart'ın Ergenekon'dan çıkışı ve Hazreti Adem'in yaratılışı gibi önemli olaylarla ilişkilendirildiğini söyledi. Bu gün aynı zamanda Hacı Bektaş-ı Veli'nin Anadolu'ya geldiği gün olarak da anılmaktadır.

Nevruz Kutlama Geleneği ve Gelecek

Nevruz kutlama geleneğinin Türk dünyasında asırlardır sürdüğünü ancak Türkiye'de eskisi kadar güçlü ve coşkulu olmadığını ifade eden Uğurlu, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumların bu geleneği yaşatmak için çalışması gerektiğini belirtti. "Milli bayramlarımız, köy seyirlik oyunları ile ateş yakma ve ateşin üzerinden atlama gibi geleneksel ritüellerle icra edilmeye devam edilmelidir," dedi.

Nevruz Ateşi: Bir Geleneksel Ayin

Prof. Dr. Uğurlu, Bolu'nun Seben ilçesindeki 1400 rakımlı Nevruz Tepesi'nde, her yıl 21 Mart'ta nevruz ateşinin yakıldığını aktararak, "Bu tepenin üzerinde yakılan ateşe 'Kutlu ateş' denilir; zira uzaktan bakıldığında ateşin kendiliğinden yanıyormuş gibi göründüğü düşünülmektedir." dedi. Uğurlu, nevruz ateşinin binlerce yıllık kadim geleneğin bir simgesi olduğunu vurguladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Uğurlu, baharın habercisi nevruzu kutlama geleneğine ilişkin AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.