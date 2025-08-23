Bahçeli: BM Görev Gücü Çabalarında Öncelik Gazze Olmalı

MHP liderinden adalet ve hukuki tutarlılık vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler nezdinde görev gücü oluşturulmasına ilişkin yaklaşımın öncelik sıralamasına dair açıklama yaptı.

Bahçeli, "Ukrayna'ya BM Görev Gücü gönderilmesiyle ilgili çabaların evvelemirde Gazze için planlanması ahlaki ve hukuki tutarlılığın can evi olacaktır" dedi.

Bu sözlerle Bahçeli, BM Görev Gücü kararlarında Gazze'nin önce ele alınmasının, hem ahlaki hem de hukuki açıdan tutarlılık sağlayacağını vurguladı.