Bahçeli: BM Görev Gücü Çabalarında Öncelik Gazze Olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ukrayna'ya BM Görev Gücü gönderme çabalarının önce Gazze için planlanmasının ahlaki ve hukuki tutarlılık sağlayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:57
MHP liderinden adalet ve hukuki tutarlılık vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler nezdinde görev gücü oluşturulmasına ilişkin yaklaşımın öncelik sıralamasına dair açıklama yaptı.

Bahçeli, "Ukrayna'ya BM Görev Gücü gönderilmesiyle ilgili çabaların evvelemirde Gazze için planlanması ahlaki ve hukuki tutarlılığın can evi olacaktır" dedi.

Bu sözlerle Bahçeli, BM Görev Gücü kararlarında Gazze'nin önce ele alınmasının, hem ahlaki hem de hukuki açıdan tutarlılık sağlayacağını vurguladı.

