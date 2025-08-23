Bahçeli: Cumhur İttifakı'na Nifak Tohumu Saçılamayacak

Birlik ve kararlılık vurgusu

Bahçeli, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakının bütünlüğüne vurgu yaparak birlik ve dayanışmanın korunacağını ifade etti.

Bahçeli: "Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın arasına nifak tohumu saçamayacak, buna tevessül ve teşebbüs etse bile sonuç alamayacaktır"

Bahçeli sözlerinde, ittifak içindeki dayanışmanın sürdürüleceğini ve bölücü girişimlerin etkisiz kalacağını belirtti. Mesaj, birlik çağrısı ve uyarı niteliği taşıdı.