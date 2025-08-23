DOLAR
Bahçeli: Cumhur İttifakı'na Nifak Tohumu Saçılamayacak

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bölünmesine izin verilmeyeceğini vurguladı; araya nifak tohumu saçılamayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:08
Birlik ve kararlılık vurgusu

Bahçeli, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakının bütünlüğüne vurgu yaparak birlik ve dayanışmanın korunacağını ifade etti.

Bahçeli: "Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın arasına nifak tohumu saçamayacak, buna tevessül ve teşebbüs etse bile sonuç alamayacaktır"

Bahçeli sözlerinde, ittifak içindeki dayanışmanın sürdürüleceğini ve bölücü girişimlerin etkisiz kalacağını belirtti. Mesaj, birlik çağrısı ve uyarı niteliği taşıdı.

