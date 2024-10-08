Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bahçeli, uzattığı elin milli kardeşliğin simgesi olduğunu ifade etti.

Doğru Siyaset Anlayışı

Bahçeli, doğru siyasetin birleşmeyi ve dayanışmayı öne çıkaran, ahlaka dayalı bir çizgide ilerlemesi gerektiğini belirtti. "Bu ruhu diri ve zinde tutmak siyasi erdemdir" diyen Bahçeli, Türkiye'nin kardeşliğini geliştirmek amacıyla uzatılan elin önemine dikkat çekti.

Siyasette Hiçbir Engelin Olmadığını Vurguladı

Bahçeli, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle çözemeyeceğimiz bir sorun yoktur" diyerek katılımcılara açıklamalarda bulundu. Özgür Özel için de benzer eleştirilerde bulunan Bahçeli, özel hayat konularının siyasetin konusu olamayacağını belirtti.

Tehlikelere Dikkat Çekti

Konuşmasında ülkenin milli güvenlik sorunlarına da değinen Bahçeli, Türkiye'nin bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Aziz milletin emperyalist tehlikelere karşı durma gücüne sahip olduğunu vurgulayan Bahçeli, birlik olunması çağrısında bulundu.