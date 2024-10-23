Bahçeli'den Dervişoğlu'na Simgesel Yanıt

Bahçeli, Dervişoğlu’nun İpiyle Alay Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM'deki grup toplantısında attığı ipi aldı ve bunu makam odasında sergiledi.

MHP’nin sosyal medya platformu üzerinden yapılan paylaşımda, Bahçeli’nin bu ipi nasıl astığına dair fotoğraflarla birlikte bilgiler verildi. Paylaşımda, Bahçeli’nin İYİ Parti’nin logosunun yer aldığı karton çantayı ipe astığı görüldü.

Bahçeli’nin, ipi astıktan sonra şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ipi makam odasına astı."