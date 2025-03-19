Bahçeli'den İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Dair Önemli Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyuyla karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalı." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin milli, üniter, demokratik ve sosyal nitelikli bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bahçeli, insan ve toplum huzurunun vazgeçilmez değeri olduğuna dikkat çekti. Bahçeli, "Milli dayanışma ve adalet ölçüleri, her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir. Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir." dedi.

Bahçeli, hiç kimsenin ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağını ve Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif olduğunun altını çizdi. Ayrıca, "Hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır." ifadesini tekrarladı.

Bahçeli, adalet ve hukuka karşı çıkılmasının asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiye çıkaracağını belirterek, "Hukuki bir tedbiri 'darbe' diyerek karalamak, cinnet geçirmiş bir siyasi yozluktur." şeklinde konuştu.

Son olarak, MHP'nin 'Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele' kitabına ilişkin de bilgiler veren Bahçeli, şiddetin insanlık onuruna karşı bir saldırı olduğunu vurguladı ve bu konudaki hassasiyetlerini dile getirdi. Bahçeli, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şiddetsiz bir Türkiye hedefine vurgu yaptı.