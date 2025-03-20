Bahçeli'den PKK'ya Fesih Çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'ya önemli bir çağrıda bulundu. Bahçeli, "Terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı" dedi.

Bahçeli, açıklamasında Türkiye'nin terörle mücadelesinin önemine dikkat çekerken, PKK’nın katılımcı bir anlayış sergileyerek bu süreçte adım atmasının gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Bahçeli, terörün son bulması için atılacak her adımın desteklenmesi gerektiğini belirtti.