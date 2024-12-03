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Bahçeli'den Sıcak Mesajlar: Türkiye ve Suriye Arasındaki Diplomasi Çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye-Suriye ilişkileri ve iç güvenlik konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:22
Bahçeli'den Sıcak Mesajlar: Türkiye ve Suriye Arasındaki Diplomasi Çağrısı

Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Suriye arasında diplomasi ve diyalog süreçleri, üçüncü tarafların herhangi bir bozucu etkisi olmadan canlandırılmalıdır. Başka çare ve çıkış yolu kalmamıştır," ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türkiye'nin bölgesinde süregelen çatışmalara dikkati çekerek, “Suriye'de 14 yılı bulan istikrarsızlık ve işgal sarmalında cephe üstüne cephe açılmıştır,” diye belirtti. Ayrıca, uluslararası düzeydeki kaos ortamının giderek sertleştiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Güvenlik Öncelikleri

Bahçeli, Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için akıl, sabır ve dikkatle hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, “Geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilerin evlerine dönüşü ve sınır ticaretinin diriltilmesi gereklidir,” diye ekledi.

Esad'a Çağrı

Esad yönetiminin Türkiye ile temas kurmasının önemine değinen Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur,” diyerek, Suriye'nin istikrarına vurgu yaptı.

Bahçeli, “Bize göre hala vakit geçmiş değildir. Esad, Türkiye'yle ön şartsız temas kurmalıdır,” dedi.

ABD ve Rusya'nın Sözleri

Bahçeli, ABD ve Rusya'nın verdikleri sözleri tutmadığını belirterek, “5 Mart 2020 Moskova Mutabakatı kısmen bir çatışmasızlık ortamı sağlamıştır, ancak bu sürekli değildir,” ifadesini kullandı.

Şiddetsiz Türkiye Vurgusu

Bahçeli, Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme haklarına dikkati çekerek, “Şiddetsiz Türkiye, terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye'dir,” dedi. Engelli bireyler için farkındalık yaratılması gerektiğine de işaret etti.

Son olarak, Bahçeli, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede kararlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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