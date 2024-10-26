Bahçeli'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Bahçeli'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması

Devlet Bahçeli, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bu saldırının PKK, YPG ve PYD'nin kimlerin maşası olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

Bahçeli, saldırının ardından yaptığı konuşmada, "PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta bu topraklarda yaşayan her canlının da düşmanıdır" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, terör örgütünün toplumda yarattığı tahribatın altı çizilerek, ulusal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilmesine sebep oldu.