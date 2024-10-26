DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.297.168,26 -0,06%

Bahçeli'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Bahçeli, TUSAŞ'a yapılan saldırının PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:56
Bahçeli'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Bahçeli'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması

Devlet Bahçeli, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bu saldırının PKK, YPG ve PYD'nin kimlerin maşası olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

Bahçeli, saldırının ardından yaptığı konuşmada, "PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta bu topraklarda yaşayan her canlının da düşmanıdır" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, terör örgütünün toplumda yarattığı tahribatın altı çizilerek, ulusal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilmesine sebep oldu.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temizlik İşçisi 23 Milyon Lirayla İlgili Dürüst Davranış Sergiledi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl Üniversitesi Vakfı Binasının Temelini Attı
3
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
4
Cumhuriyete Doğru: MEB'den Önemli Video Yayını
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Destek Vurgusu
6
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,5 Büyüklüğünde Deprem
7
İsrail Ordusu Nebatiye'de Fosfor Bombası Kullandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek