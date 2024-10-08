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Bahçeli: 'İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanımı Zorunlu'

Bahçeli, BM'ye İsrail'in durdurulması için acil kuvvet kullanma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:21
Bahçeli: 'İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanımı Zorunlu'

Bahçeli'den Acil Kuvvet Kullanımı Çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarına karşı sert bir şekilde tepki gösterdi. Bahçeli, "İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. BM, bu tarihi ertelenemez görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır," ifadelerini kullandı.

BM'nin Rolü

Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası alanda barış ve güvenliğin sağlanması için gereken adımların atılması gerektiğini belirtti.

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