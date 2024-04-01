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Bahçeli: “Milletimiz sandık yoluyla mesajını iletmiştir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Milletimiz, mesajını sandık yoluyla iletmiştir ve bu mesaj oldukça mühimdir. MHP, mesajı almış ve kolları sıvamıştır” yorumunu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 14:51
Bahçeli: “Milletimiz sandık yoluyla mesajını iletmiştir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler sonrasında ilk değerlendirmesini yaptı. Bahçeli, sandıktan çıkmış olan demokratik karara saygılarının tam olduğunu ifade ederken, milletin sandık yoluyla iletmiş olduğu mesajı almış olduklarını da belirtti. Milletten gelen demokratik mesaj üzerine MHP’nin harekete geçmek için kollarını sıvadığını ifade eden Bahçeli, ekonomik şikayetlerin toplumsallaşarak siyasete sirayet etmiş olduğunu dile getirdi.

“Erdoğan devletin başıdır ve arkasındayız”

Devlet Bahçeli, seçimle ilgili ilk değerlendirmelerini yaptıktan sonra, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “31 Mart seçimleri ile yerel yöneticiler belirlenmiştir, iktidar değişmemiştir. Sanki iktidar değişmiş gibi konuşan, erken seçin yaygarası çıkaranların bu tutumları aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin başıdır. Biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonuna kadar destekçisiyiz, arkasındayız.”

İlerleyen süreçte gündemin ekonomi olduğunun altını çizen Bahçeli, MHP için “kim hangi yorumu yaparsa yapsın partimiz müessir bir başarı kazanmıştır” yorumu yaptı. MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın daha çok çalışacağını belirten Bahçeli, MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın adaylarına oy verenlere de şükranlarını sundu.

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