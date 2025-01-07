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Bahçeli: Milli Kaderimizi Tesadüflere Bırakmayacağız

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı'na vurgu yaparak milli kaderin tesadüflere bırakılmayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:27
Bahçeli: Milli Kaderimizi Tesadüflere Bırakmayacağız

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son açıklamalarda Türkiye’nin milli kaderine vurgu yaptı. Bahçeli, "Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yaşatacağız" dedi.

Cumhur İttifakı ve Hükümet Sistemi

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek, bu birlikteliğin Türkiye'nin geleceği açısından ne denli kritik olduğunu ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işlerliğini vurgulayarak, bu sistemin milletin yararına olduğunu belirtti.

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