Bahçelievler'de bıçaklı şüpheli balkonda bağırdı; M.Y. gözaltına alındı

Bahçelievler'de balkonda elinde bıçakla bağıran kişi M.Y. gözaltına alındı; Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulanırken, "Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret" suçundan işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:37
İhbar üzerine ekipler müdahale etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siyavuspaşa Mahallesinden gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. İhbar, elinde bıçak bulunan bir kişinin balkonda bağırarak etrafa rahatsızlık verdiği yönündeydi.

Ekiplerce yapılan incelemede, bir binanın balkonunda bağırıp hakaretlerde bulunan kişinin elindeki bıçakla zaman zaman kendisine zarar verdiği belirlendi.

Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli M.Y.'ye Kabahatler Kanunu'nun "huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olmaktan" maddesi gereğince para cezası uygulandı.

Ayrıca zanlı hakkında "Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret" suçundan işlem yapıldı; şüpheli adli makamlara sevk edilecek.

