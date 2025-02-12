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Bahçelievler'de Muhtarın Vurduğu Emlakçı Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de muhtar tarafından silahla vurulan emlakçı Şeref Yılmaz, hastanede yaşamını yitirdi. Zanlı muhtar tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:29
Bahçelievler'de Muhtarın Vurduğu Emlakçı Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de Emlakçı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi'nde 29 Ocak'ta meydana gelen olayda, tartıştığı muhtar tarafından silahla vurulan emlakçı Şeref Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti. Olay, iş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan bir tartışmada yaşandı.

Muhtar İbrahim G. tarafından silahla vurulan Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenaze namazı, yarın Şirinevler Ulu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak.

Muhtar Tutuklandı

Olayın ardından, muhtar İbrahim G. silahıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Olayın detaylarına göre, Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta 29 Ocak'ta İbrahim G. ile Şeref Yılmaz arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıkmış ve bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, saldırgan muhtarın silahından çıkan kurşunlar Yılmaz'ı ağır yaralamıştı.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta, mahallenin muhtarı İbrahim G. ile emlakçı Şeref Y...

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta, mahallenin muhtarı İbrahim G. ile emlakçı Şeref Y, arasında çıkan tartışmada silahla vurulan Şeref Y, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta, mahallenin muhtarı İbrahim G. ile emlakçı Şeref Y...

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta, mahallenin muhtarı İbrahim G. ile emlakçı Şeref Y, arasında çıkan tartışmada silahla vurulan Şeref Y, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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