Bahçelievler'de Oto Tamirhanesinde Yangın: 10 Araç Yok Oldu

Bahçelievler, Kocasinan Mahallesi'nde yer alan oto sanayi sitesindeki bir tamirhanede dün çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki iş yerlerine sıçradı. Yangının başlangıç nedeni henüz belirlenemezken, olayın ardından gelen patlama sesleri dikkat çekti.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri anında sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye araçları da yangına müdahale etmek için bölgeye ulaştı. Ancak, zaman zaman meydana gelen patlamalar ve yükselen alevler nedeniyle ekipler, müdahalede güçlük çekti.

Yangın, yaklaşık bir saat süren yoğun çabaların ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ne yazık ki, yangında 10 araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, çok sayıda iş yeri de ciddi hasar aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeninin araştırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bahçelievler'de oto saniye sitesindeki bir tamirhanede çıkan ve yanındaki iş yerlerine sıçrayan yangında çok sayıda iş yeri hasar gördü, 10 araç yandı.

Bahçelievler'de oto saniye sitesindeki bir tamirhanede çıkan ve yanındaki iş yerlerine sıçrayan yangında çok sayıda iş yeri hasar gördü, 10 araç yandı.