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Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, Anlık Güvenlik Kamerasında Yer Aldı

Bahçelievler'de meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:10
Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, Anlık Güvenlik Kamerasında Yer Aldı

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı Organizasyonu

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir oto lastik tamiri iş yerinin önünde oturan V. Ç., husumetli olduğu bir kişi tarafından aniden açılan ateşle hedef alındı.

Olayda Yaralananlar

Ateş açılması sonucu V. Ç. ile iş yerinin içinde bulunan M. E. ve N. A. yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralı 3 kişi, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anında, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, şüphelinin iş yerinin önüne gelerek ateş açtığını net bir şekilde ortaya koydu.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olay sonrası polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları, olaya dair önemli ipuçları sağlıyor.

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