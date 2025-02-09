Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı Olayı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay, alışveriş merkezinin önünde, motosikletini park eden K.Ö.'ye arkasından motosikletli iki şüphelinin ateş etmesi sonucu gerçekleşti.

Olayın Detayları

Silahlı saldırıda K.Ö. yaralanarak, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı kişi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis Soruşturması

Olayın ardından, polis yetkilileri, kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameraları incelemeye alınarak, şüphelilerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

Yaşanan bu üzücü olay, bölgedeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.