DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.452.625,93 0,38%

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bahçelievler'de motosikletine park etmeye çalışan bir kişi, silahlı saldırıda yaralandı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 21:28
Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı Olayı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay, alışveriş merkezinin önünde, motosikletini park eden K.Ö.'ye arkasından motosikletli iki şüphelinin ateş etmesi sonucu gerçekleşti.

Olayın Detayları

Silahlı saldırıda K.Ö. yaralanarak, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı kişi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis Soruşturması

Olayın ardından, polis yetkilileri, kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameraları incelemeye alınarak, şüphelilerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

Yaşanan bu üzücü olay, bölgedeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege Denizi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
2
İtalya'da Batı Balkan Ülkeleri ve Dostları Grubu Toplantısı
3
Dışişleri Bakanı Fidan: Kudüs'teki Değişim Kabul Edilemez
4
Suriye'de Yasaklı Film 'Kötü Oğul' İlk Kez Gösterimde
5
Kadıköy'de Bıçaklanma Olayı: Mattia Ahmet Minguzzi'nun Tedavisi Devam Ediyor
6
Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
7
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Görüştü

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!