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Bahçelievler'deki Silahlı Saldırıda 3 Zanlı Tutuklandı

Bahçelievler'de gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı; güvenlik kamerası görüntüleri olayın seyrini değiştirdi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 16:42
Bahçelievler'deki Silahlı Saldırıda 3 Zanlı Tutuklandı

Bahçelievler'deki Silahlı Saldırıda Gelişmeler

Bahçelievler'de 17 Mayıs'ta meydana gelen silahlı saldırıda, yolda yürüyen bir kişi motosikletli iki saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Olayın ardından Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların Zeytinburnu'na kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda E.D. ve A.A.'yı yakaladı.

Yapılan sorgulamalar sonucunda, E.D. ve A.A. olayın arkasında E.Ç. ve E.G.'nin olduğunu belirtti. Bu bilgiler doğrultusunda, polis ekipleri E.Ç. ve E.G.'yi Bakırköy'deki bir adreste, onlara yardım eden V.G. ile birlikte yakaladı.

Yapılan aramalarda, evlerinde bir ruhsatsız tabanca, 27 fişek ve 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Apartman içerisindeki arama sırasında ise bir ruhsatsız tabancanın çöp kovasına saklanmış olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yakalanmaktan endişe duyan bir şüphelinin silahını çöp kovasına gizlemesi anbean kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.D. ve A.A. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen E.Ç., E.G. ve V.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü...

Bahçelievler'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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