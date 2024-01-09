Bakan Alparslan Bayraktar kritik madenlerde tüm ülkelerle iş birliğine hazır olduklarını bildirdi

Geleceğin Mineralleri Forumu 3. Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Türkiye'nin kritik madenler konusunda büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Bayraktar, madencilik sektörüne son 20 yılda yapılan yatırımlar sayesinde ihracatın her yıl düzenli olarak yükseldiğini belirtti.

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, 2020'de kritik madenlerdeki potansiyeli artırmak amacıyla kurulduğunu söyleyen Bayraktar, Eskişehir'de 2022'de dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri yatağının bulunduğunu aktardı.





570 BİN TON TOPRAK ELEMENTİ ÜRETECEK SANAYİ TESİSİ İNŞA EDİLECEK

Bayraktar, Eskişehir'de her yıl 570 bin ton nadir toprak elementi üretecek bir sanayi tesisi inşa etmeyi planladıklarını söyledi. "Afrika, Batı ve Orta Asya bölgeleri başta olmak üzere tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Bu alandaki tecrübe ve uygulamalarımızı paylaşmayı, meslektaşlarımız ve uzmanlardan yeni şeyler öğrenmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "net sıfır" hedefi için sera gazı emisyonlarını düşürmek isteyen birçok ülke ve şirkete değindi. "Başarılı bir enerji dönüşümü için birkaç şeye ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. İlk sırada politika geliştirmek geliyor. Politikaların belirli ve devamlılık esasına göre olması, bir hükümetten diğerine göre değişmemesi gerekiyor. Ayrıca sanayi sektörleri ve finansal enstitülere yönelik doğru sinyalleri oluşturmak ve bu alana sermaye çekmek adına esnek ve rasyonel politikalar geliştirmeliyiz. Bir dizi kurallar ve düzenlemeler ortaya koymalıyız." dedi.





KRİTİK MADENLERDE TÜM ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ



Bayraktar, enerji dönüşümü için kritik madenlere ulaşım ve maliyetin kritik olduğunu vurguladı. Kritik madenlerin sağlanması ve yatırımlarının güneş, rüzgar ve elektrikli araç gibi sektörleri yeterince desteklemediğini söyledi.

Bayraktar, kobalt, lityum ve nadir madenlerin küresel üretiminin 4'te 3'ünü elinde tutan dünyanın en büyük üç üreticisine dikkat çekti.

Bayraktar, madenlerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde sağlanması konusunda küresel çapta artan kaygılara dikkat çekti. "Bu açıdan meseleye baktığımızda, sağlam uluslararası ve bölgesel işbirliği kurmak büyük önem kazanıyor. Bu yüzden bu etkinlik anlamlı ve zamanlaması çok iyi." dedi.

Forumda, kritik madenlerle ilgili stratejilerin nasıl geliştirileceği, yatırım ve sürdürülebilirlik standartlarının nasıl belirleneceği gibi konular tartışılacak. Foruma, küresel maden sektöründen 200'den fazla konuşmacı katılıyor.