Konya'da Husumetli Gruplar Arasında Kanlı Kavga: 2 Yaralı

Konya'da husumetli iki grup arasındaki kavga sonucu C.E. bıçakla, M.U. silahla yaralandı; olayla ilgili şahıslar yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 00:15
Olay Selçuklu Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi

Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Araklı Sokak'ta meydana geldi.

Sokak yakınındaki bir kafede karşılaşan gruplar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda C.E. (31) bıçakla, M.U. ise silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan M.U. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, C.E. ise Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla bağlantılı şahısları yakaladı ve olayla ilgili tahkikat başlattı. Soruşturma sürüyor.

