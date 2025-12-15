DOLAR
Bursa’da Yılbaşı Öncesi Asayiş ve Trafik Denetimi: 141 bin 698 TL Ceza, 5 Aranan Yakalandı

Bursa'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde 141 bin 698 TL ceza uygulandı; 5 aranan şahıs yakalandı, 486 araç ve 21 işyeri kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 03:40
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 03:46
Bursa’da Yılbaşı Öncesi Asayiş ve Trafik Denetimi: 141 bin 698 TL Ceza, 5 Aranan Yakalandı

Bursa’dan yılbaşı öncesi geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle ve Balat bölgelerinde yılbaşı öncesi kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimin kapsamı ve katılan birimler

Uygulamada sabit yol denetimleri, hareketli kontroller ve umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı. Operasyona Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden yaklaşık 300 personel katıldı.

Bulunanlar ve uygulanan yaptırımlar

Yol kontrollerinde yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 5 aranan şahıs yakalandı ve denetimlerde 1 adet havalı tüfek ele geçirildi. Toplam 486 araç kontrol edilerek, çeşitli ihlaller nedeniyle 14 sürücüye toplam 141 bin 698 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yol uygulamalarında 1060 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, 1 alkollü sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Umuma açık yerlerdeki tespitler

Umuma açık yerlere yönelik denetimlerde 21 işyeri kontrol edildi ve bu kapsamda 439 kişinin UYAP sorgulaması gerçekleştirildi; aranan şahsa rastlanmadı. Denetimler sırasında bir işyerinde mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, iki işyerinde çalışan toplam 5 kişinin SGK kaydının olmadığı ve bir işyerinde 4207 sayılı Kanun’a muhalefet edildiği tespit edildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız süreceğini bildirdi.

