Bakan Aşkın Bak, Paris 2024'teki Atıcılarımızı Tebrik Etti

Milli Atıcılar Paris 2024 Yolunda İleri Adım Attı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde önemli bir başarıya imza atan milli atıcıları kutladı. 10 metre havalı tabanca karışık takım elemelerinde birinci olarak finale yükselen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, madalyasını garantileyerek ülkemizi gururlandırdı.

Bakan Bak'ın Kutlama Mesajı

Bakan Bak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Paris 2024'teki ilk madalyamızı garantiliyoruz. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Haydi sonu altın madalya olsun."

Bu tarihi başarı, Türkiye'nin atıcılık alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.