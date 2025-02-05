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Bakan Bak, 'Ankara Diplomat Akademi Kampı' Açılışında Gençlere Vurgu Yaptı

Bakan Osman Aşkın Bak, 'Ankara Diplomat Akademi Kampı' açılışında Türkiye'nin diplomasi rolünü vurguladı ve gençlere destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:51
Bakan Bak, 'Ankara Diplomat Akademi Kampı' Açılışında Gençlere Vurgu Yaptı

Bakan Bak'tan Diplomat Akademi Kampı'na Açılış Dersi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ankara Diplomat Akademi Kampı"nın açılış dersinde önemli bir konuşma gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte düzenlenen etkinlik, Birinci TBMM Binası Genel Kurul Salonu'nda yapıldı.

Türkiye'nin Diplomasi Rolü

Bakan Bak, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin son 22 yılda bölgesinde masanın kenarında değil, merkezinde yer aldığını ifade etti. "Konulara aktif bir şekilde katılan ve süreci yöneten bir diploması izliyoruz." diyerek Türkiye’nin diplomatik başarılarına dikkat çekti.

Siyaset ve Dil Becerisi

Siyasetin bir uzlaşma sanatı olduğuna değinen Bak, deneyim ve bilgi birikiminin önemine vurgu yaptı. Özellikle, diplomada dil becerisinin kritik olduğunu belirterek öğrencilere, kendilerini geliştirerek en az iki dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Gençlerin Geleceği

Bakan Bak, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi seviyor ve çok güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullanarak gençlerle ilgili projelere destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, gençlerin vatanına ve ülkesine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini arzuladığını ekledi.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve Bak, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.

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