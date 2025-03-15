Bakan Bak, Edirne'de Gençlerle İftarda Buluştu

Bakan Osman Aşkın Bak, gençlere dijitalleşme ile topluma duyarsız kalmamaları çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 20:58
Bakan Bak, Edirne'de Gençlerle İftarda Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Edirne'de İftarda Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de düzenlenen AK Parti iftar programında gençlerle bir araya geldi. Bakan Bak, Türkiye’nin geleceği olan gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bakan Bak, konuşmasında AK Parti'nin gençlerin partisi olduğuna dikkat çekerek, "Gençlerin önünü açan, ilk defa gençlere parlamentonun önünü açan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’dir. Önceden milletvekili seçilme yaşı 30'dı. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız bunu önce 25'e, şimdi de 18'e indirdi. AK Parti, gençlerin bütün kademelerde görev aldığı bir partidir." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin ve sporun yüzyılı olduğunu dile getiren Bakan Bak, gençlere sivil toplum kuruluşlarında görev alarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmelerini önerdi.

Dijitalleşmeye ve toplumdan kopmaya dikkat çeken Bakan Bak, "Anne ve babanıza asla 'of' bile demeyin. Çünkü ailenin temeli çok önemli. Şimdi cinsiyetsizleştirme ve LGBT akımları var. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Ailenin güçlü olması gerekiyor. Topluma duyarsız kalmayın. Toplumun sorunlarıyla beraber olun. Dijitalleşme ve internetin esiri olmayın. Mutlaka toplumda yer alın ve söz sahibi olun. Siyasette yer alın. Güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacağız." ifadesini kullandı.

Programda AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, gençlik kolları üyeleri, partililer ve üniversite öğrencileri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaağaç Stadı'nın açılış törenine katıldı. Bak, burada...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaağaç Stadı'nın açılış törenine katıldı. Bak, burada konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaağaç Stadı'nın açılış törenine katıldı. Bak, burada...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaağaç Stadı'nın açılış törenine katıldı. Bak, burada konuşma yaptı.

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