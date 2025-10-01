Bakan Bak: Eylül'de Milli Sporculardan Tarihi Başarılar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eylül ayında milli sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki madalya başarısını NSosyal paylaşımıyla duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:05
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eylül ayında olimpik ve paralimpik branşlarda milli sporcuların gösterdiği başarıları paylaştı. Bakan Bak, Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal hesabından grafikli bir paylaşım yaparak elde edilen madalyaları kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşım ve Bakanın mesajı

Bak, paylaşımında 'Eylül ayı gurur tablomuz' başlığına yer verdi ve görsellerle başarıları gösterdi. Bakanın ifadeleri şu şekilde: 'Sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde edilen bu gurur tablosu, aziz milletimize armağan olsun. Tüm sporcularımızı canıgönülden kutluyorum.'

Ekip ve ferdi dallarda öne çıkan sonuçlar

Eylül ayında takım branşlarında öne çıkan sonuçlar şöyle:

A Milli Erkek Basketbol Takımı — Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı — Tayland'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı — Filipinler'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı altıncı sırada tamamlayarak organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

Ferdi müsabakalarda kazanılan madalyalar

Ferdi branşlarda milli sporcuların elde ettiği madalyalar ise şu şekilde sıralandı:

- Avrupa Para Judo Şampiyonası: 10'ar madalya
- Dünya Para Yüzme Şampiyonası: 10'ar madalya
- Dünya Para Okçuluk Şampiyonası: 4'er madalya
- Dünya Para Atletizm Şampiyonası: 4'er madalya
- Dünya Boks Şampiyonası: 3'er madalya
- Dünya Güreş Şampiyonası: 3'er madalya
- Dünya Para Trap Şampiyonası: 1 madalya

Bakan Bak'ın paylaşımı, eylül ayındaki başarı tablosunu vurgulayarak milli sporcuların performansını ve kazandırdığı gururu ön plana çıkardı.

