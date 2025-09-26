Bakan Bak İstanbul'da Sırbistanlı Bakan Memiç'i Ağırladı — Gençlik İş Birliği Görüşmesi

Bakan Bak İstanbul'da Sırbistanlı Bakan Memiç'i Ağırladı

Gençlik alanında iş birliği ve karşılıklı ziyaretler gündemde

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanı Hüseyin Memiç ile İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul Taksim Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında gençlik alanındaki iş birlikleri ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, gençlerin değişim programları, karşılıklı ziyaretler ve bilgi-tecrübe paylaşımına yönelik ortak çalışma alanları değerlendirildi. Taraflar, gençlerin sosyal ve kültürel deneyimlerini artıracak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Osman Aşkın Bak, Hüseyin Memiç'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek gençler arasındaki etkileşimin önemini vurguladı. Bak, karşılıklı ziyaretlerin bilgi paylaşımını güçlendireceğini belirtti.

Hüseyin Memiç ise görüşme için Bakan Bak'a teşekkür ederek, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme arzusunda olduklarını ifade etti.