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Bakan Bak, Olimpiyat İkincisi Milli Atıcıları Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024'te gümüş madalya kazanan milli atıcıları tebrik etti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:17
Bakan Bak, Olimpiyat İkincisi Milli Atıcıları Kutladı

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya elde eden milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik etti.

Tarihi Başarı

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli sporcuların bu başarıyı elde ettiğini belirterek, "Olimpiyat ikincisi olan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10 m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı yürekten tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

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