Bakan Bak: Özel Sporcular 2025 VIRTUS Yüzme Şampiyonası'nda 12 Madalya

Bakan Osman Aşkın Bak, Tayland'daki 2025 VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 12 madalya kazanan Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı'nı kutladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:04
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda toplam 12 madalya kazanan Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak'ın açıklaması

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımımız, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda tarihi başarı elde etti.

17 yaşındaki Bilge Kağan Yılgın, yüzme branşında dünya şampiyonu olan ilk sporcumuz oldu. Şampiyonada toplam 12 madalya kazanan özel sporcularımızı tebrik ediyorum.

Milli takımımızın kazandığı madalyalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Her adımlarını yakından takip ettiğimiz özel sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.

