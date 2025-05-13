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Bakan Bak, Rize'deki Öğrenci Yurtları İnşaatını İnceledi

Bakan Osman Aşkın Bak, Rize'deki iki yeni öğrenci yurt inşaatında incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 18:32
Bakan Bak, Rize'deki Öğrenci Yurtları İnşaatını İnceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de, yapımı devam eden iki öğrenci yurt inşaatında incelemelerde bulundu. Ziyaretinde, Bak'a Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ve AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer gibi yetkililer eşlik etti.

Bakan Bak, kentte çeşitli programlara katılmak üzere bulunurken, merkezde yer alan Atmeydanı Mahallesi'ndeki 500 kişilik ve Fener Mahallesi'nde 600 kişilik kapasiteli öğrenci yurtlarının inşaatlarını yerinde inceledi.

Bu ziyaret ve incelemeler, gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına yapılan yatırımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Rize'de yapımı süren iki öğrenci yurdu inşaatında...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Rize'de yapımı süren iki öğrenci yurdu inşaatında inceleme yaptı. Bakan Bak, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Bak'a, Vali İhsan Selim Baydaş (sağda) eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Rize'de yapımı süren iki öğrenci yurdu inşaatında...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Rize'de yapımı süren iki öğrenci yurdu inşaatında inceleme yaptı. Bakan Bak, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Bak'a, Vali İhsan Selim Baydaş (sağda) eşlik etti.

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