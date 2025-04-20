Bakan Bak, Rusya'da Spor İş Birliklerini Güçlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rusya'da Mikhail Degtyarev ile Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Federasyonu Spor Bakanı Mikhail Degtyarev ile St. Petersburg'da bir araya geldi. Görüşme, 'Geleneksel Sporların İhyası' temasıyla düzenlenen 7. Etnospor Forumu çerçevesinde gerçekleştirildi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Bakan Bak ve Degtyarev, Türkiye ile Rusya arasındaki beden eğitimi ve spor ilişkilerinin güncel durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İlerleyen süreçte, bilim ve araştırma alanında iş birliği, ortak eğitim faaliyetleri ve spor eğitim kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi gibi konular değerlendirildi.

Görüşme sırasında, Rusya Buz Hokeyi Federasyonu yetkilileri, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile gerçekleştirdikleri ortak projeleri tanıtarak, Türkiye'de buz hokeyinin gelişmesi için desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Kazakistan ve Belarus ile Görüşmeler

Bakan Bak, ayrıca Kazakistan Spor ve Turizm Bakanı Yerbol Myrzabosynov ve Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalchuk ile de bağımsız ikili görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde, ülkeler arası gençlik ve spor alanında yapılacak iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Heyetler arası görüşmelere, Bakan Bak'ın yanı sıra Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda), Rusya Federasyonu Spor Bakanı Mikhail Degtyarev (solda) ile Rusya'da bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda), Rusya Federasyonu Spor Bakanı Mikhail Degtyarev (solda) ile Rusya'da bir araya geldi.