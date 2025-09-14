Bakan Bak'tan Avrupa İkincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak, Letonya'daki 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:29
Letonya'daki 2025 Avrupa Şampiyonası'nda alınan ikinci sıra kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, takımın başarısını ve turnuvadaki performansını değerlendirirken spor camiasına teşekkürlerini iletti.

Tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımı'mızı canıgönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."

Bak, bu başarıyı elde eden herkese teşekkür ederek, ülkenin gurur duyduğunu vurguladı.

