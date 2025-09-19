Bakan Bak: "Terörsüz Türkiye" İçin Herkese Görev Düşüyor — Muş'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

Bakan Bak: "Terörsüz Türkiye" İçin Herkese Görev Düşüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muş'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, "Terörsüz Türkiye Projesi" ve güçlü Türkiye vizyonunun hayata geçirilmesi için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü vurguladı. Bakan Bak, toplantıda Muş yatırımları, bölgesel kalkınma ve gençlere yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, Muş ve yatırımlar

Bakan Bak, kentteki bir otelde gerçekleşen programda Türkiye'nin dört bir yanında milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticilerinin sahada olduğunu belirterek, ilçe ziyaretleriyle esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelindiğini söyledi. Muş'un özellikle spor ve kültürel etkinliklerle ön plana çıktığını, Malazgirt Zaferi kutlamalarının kentin potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" vizyonu

"Cumhurbaşkanımızın 'en büyük projem' dediği Terörsüz Türkiye Projesi"ni tamamlamak için vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve gençlik örgütlerine görev düştüğünü söyleyen Bak, ülkenin güçlü, masada sözü dinlenen bir ülke olması gerektiğini vurguladı. Bakan ayrıca, "Bu ülkenin geçtiğimiz 40 yılda teröre, 2 trilyon dolar gibi bir bedel ödediğini" hatırlattı ve sürecin şehitler ve yakınlarıyla diyalog içinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Gençlik, savunma sanayi ve teknolojik atılım

Bak, AK Parti iktidarları döneminde lojistik, ulaştırma, sağlık ve teknoloji yatırımlarının arttığını, savunma sanayide yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 85'lerin üzerine çıktığını söyledi. TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a yapılan seyahatte 450-500 mühendislik ve teknoloji öğrencisinin gemiyi ziyaret ederek vizyonlarını genişlettiğini aktardı. Bakan, yerli üretim tanklar, Kağan projesi, Bayraktar ve Akıncı SİHA'ları ile Kızılelma gibi platformların Türkiye'nin bölgedeki gücünü pekiştirdiğini ifade etti.

Uluslararası mesaj ve bölgesel duruş

Bakan Bak, Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler toplantısına katılacağını belirterek, BM kürsüsünde "dünya beşten büyüktür" diyen liderin Türkiye olduğunu söyledi. Gazze'deki duruma ilişkin olarak da Türkiye'nin zulme karşı tutumunu vurgulayan Bak, Avrupa ülkelerinin de takip etmeye başladığını belirterek, "Zalimin karşısında duran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi ve Türkiye'nin mazlumların yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Sonuç ve çağrı

Bak, ülkenin huzuru, kalkınması ve güçlü bir Türkiye hedefiyle kaynakların doğru kullanılması gerektiğini tekrarladı. Gençler için modern tesisler, yurtlar ve üniversiteler inşa ettiklerini; spor faaliyetlerinin ve milli takımların başarılarının da toplumsal dinamizmi artırdığını belirterek, birlik ve beraberlik çağrısını yineledi.

Programa katılanlar

Programda AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şener Boydak ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erdal Şentürk de yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak (ortada), Muş'taki bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı. Programa, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek (sol 2), AK Parti İl Başkanı Melik Emre (sağ 2), AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şener Boydak (solda) ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erdal Şentürk (sağda) katıldı.