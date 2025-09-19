Bakan Bak: "Terörsüz Türkiye" İçin Herkese Görev Düşüyor — Muş'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muş'taki 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda 'Terörsüz Türkiye' vizyonu için vatandaşlara, STK'lara ve gençlere görev çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:02
Bakan Bak: "Terörsüz Türkiye" İçin Herkese Görev Düşüyor — Muş'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

Bakan Bak: "Terörsüz Türkiye" İçin Herkese Görev Düşüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muş'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, "Terörsüz Türkiye Projesi" ve güçlü Türkiye vizyonunun hayata geçirilmesi için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü vurguladı. Bakan Bak, toplantıda Muş yatırımları, bölgesel kalkınma ve gençlere yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, Muş ve yatırımlar

Bakan Bak, kentteki bir otelde gerçekleşen programda Türkiye'nin dört bir yanında milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticilerinin sahada olduğunu belirterek, ilçe ziyaretleriyle esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelindiğini söyledi. Muş'un özellikle spor ve kültürel etkinliklerle ön plana çıktığını, Malazgirt Zaferi kutlamalarının kentin potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" vizyonu

"Cumhurbaşkanımızın 'en büyük projem' dediği Terörsüz Türkiye Projesi"ni tamamlamak için vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve gençlik örgütlerine görev düştüğünü söyleyen Bak, ülkenin güçlü, masada sözü dinlenen bir ülke olması gerektiğini vurguladı. Bakan ayrıca, "Bu ülkenin geçtiğimiz 40 yılda teröre, 2 trilyon dolar gibi bir bedel ödediğini" hatırlattı ve sürecin şehitler ve yakınlarıyla diyalog içinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Gençlik, savunma sanayi ve teknolojik atılım

Bak, AK Parti iktidarları döneminde lojistik, ulaştırma, sağlık ve teknoloji yatırımlarının arttığını, savunma sanayide yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 85'lerin üzerine çıktığını söyledi. TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a yapılan seyahatte 450-500 mühendislik ve teknoloji öğrencisinin gemiyi ziyaret ederek vizyonlarını genişlettiğini aktardı. Bakan, yerli üretim tanklar, Kağan projesi, Bayraktar ve Akıncı SİHA'ları ile Kızılelma gibi platformların Türkiye'nin bölgedeki gücünü pekiştirdiğini ifade etti.

Uluslararası mesaj ve bölgesel duruş

Bakan Bak, Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler toplantısına katılacağını belirterek, BM kürsüsünde "dünya beşten büyüktür" diyen liderin Türkiye olduğunu söyledi. Gazze'deki duruma ilişkin olarak da Türkiye'nin zulme karşı tutumunu vurgulayan Bak, Avrupa ülkelerinin de takip etmeye başladığını belirterek, "Zalimin karşısında duran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi ve Türkiye'nin mazlumların yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Sonuç ve çağrı

Bak, ülkenin huzuru, kalkınması ve güçlü bir Türkiye hedefiyle kaynakların doğru kullanılması gerektiğini tekrarladı. Gençler için modern tesisler, yurtlar ve üniversiteler inşa ettiklerini; spor faaliyetlerinin ve milli takımların başarılarının da toplumsal dinamizmi artırdığını belirterek, birlik ve beraberlik çağrısını yineledi.

Programa katılanlar

Programda AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şener Boydak ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erdal Şentürk de yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak (ortada), Muş'taki bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı...

Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak (ortada), Muş'taki bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı. Programa, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek (sol 2), AK Parti İl Başkanı Melik Emre (sağ 2), AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şener Boydak (solda) ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erdal Şentürk (sağda) katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak (ortada), Muş'taki bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı...

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk'ün Ordu'ya Gelişinin 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
2
Erdoğan: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu ileri taşıyacak
3
Delphi-2M: Yapay Zeka 10 Yıllık Hastalık Riskini Tahmin Ediyor
4
Adana Sarıçam'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
5
Erdoğan: Muhalefet 'Kargaşa, Kaos ve Kriz' İstiyor
6
Kilis'te Mustafa Süzgün'e Ait Tekstil Atölyesinde Yangın Söndürüldü
7
Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisi Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek