Bakan Bayraktar: 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı Geçen Yüzer Platform Karadeniz Üretimini İki Katına Çıkaracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yapılan bir dizi ziyaret kapsamında Karabük'te önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 29 Mayıs'ı işaret ederek, "Karadeniz'deki üretimimizi iki katına çıkaracak yüzer üretim platformumuz İstanbul Boğazı'nı geçecek," dedi.

Filyos Limanı'na Tarihi Geçiş

Bakan Bayraktar, İstanbul'un fethinin seneidevriyesinde, yüzer platformun Filyos Limanı'na ulaşacağını da sözlerine ekledi. "Bir sene sonra da inşallah üretimi iki katına çıkarmak üzere Karadeniz'e, 20 yıl boyunca görev yapacağı lokasyona uğurlayacağız" şeklinde konuştu.

KARDEMİR ve Karabük'ün Rolü

Karabük'te Valilik ve Belediye ziyaretlerinin ardından partisiyle Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını sona erdirdiğini belirtti. "Bugün Türkiye 264 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Bu noktaya gelirken Karabük ve KARDEMİR ile Türkiye büyüdü," diyerek sözlerine devam etti.

Enerjide Milli Güvenlik Meselesi

Bakan, enerji konusunun milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. "Enerji olmadan hayat olmaz. Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri, bu enerjinin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatıyor," dedi. Türkiye'nin enerji kaynaklarını kendi imkanlarıyla karşılamanın önemine dikkat çekti.

Deniz Filoları ve Sondaj Aktiviteleri

Bayraktar, Türkiye'nin artık kendi gemileriyle sondaj yapan bir ülke haline geldiğini, dünyanın en gelişmiş deniz filolarına sahip olduğunu söyledi. "Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han ile derin deniz sondajı yapabilen ülke olduk," ifadelerini kullandı.

Yeni Keşiflerle Enerjide Bağımsızlık

Bakan, yeni keşifler ile enerji üretimlerinin artırılacağına dair müjdeler verirken, Türkiye'nin kaynaklarını artırma hedefinde kararlı olduklarını belirtti. "Filyos'un Karadeniz'in önemli lojistik merkezi haline gelmesini planlıyoruz," diyerek projelerin hızla ilerleyeceğini ifade etti.

Sonuç ve İleriye Dönük Planlar

Bayraktar, Türkiye'nin enerji konusunda daha bağımsız bir ülke olma yolunda ilerlediğini ve 2028 yılına kadar Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ülke ihtiyaçlarının karşılanacağını sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda, projenin tüm detayları hakkında kamuoyunu bilgilendireceği ve destek programlarının sürdüğünü ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.