DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.209.243,35 -0,22%

Bakan Bayraktar: 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı Geçen Yüzer Platform Karadeniz Üretimini İki Katına Çıkaracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı geçecek yüzer platformla Karadeniz üretiminin iki katına çıkacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 16:33
Bakan Bayraktar: 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı Geçen Yüzer Platform Karadeniz Üretimini İki Katına Çıkaracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yapılan bir dizi ziyaret kapsamında Karabük'te önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 29 Mayıs'ı işaret ederek, "Karadeniz'deki üretimimizi iki katına çıkaracak yüzer üretim platformumuz İstanbul Boğazı'nı geçecek," dedi.

Filyos Limanı'na Tarihi Geçiş

Bakan Bayraktar, İstanbul'un fethinin seneidevriyesinde, yüzer platformun Filyos Limanı'na ulaşacağını da sözlerine ekledi. "Bir sene sonra da inşallah üretimi iki katına çıkarmak üzere Karadeniz'e, 20 yıl boyunca görev yapacağı lokasyona uğurlayacağız" şeklinde konuştu.

KARDEMİR ve Karabük'ün Rolü

Karabük'te Valilik ve Belediye ziyaretlerinin ardından partisiyle Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını sona erdirdiğini belirtti. "Bugün Türkiye 264 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Bu noktaya gelirken Karabük ve KARDEMİR ile Türkiye büyüdü," diyerek sözlerine devam etti.

Enerjide Milli Güvenlik Meselesi

Bakan, enerji konusunun milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. "Enerji olmadan hayat olmaz. Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri, bu enerjinin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatıyor," dedi. Türkiye'nin enerji kaynaklarını kendi imkanlarıyla karşılamanın önemine dikkat çekti.

Deniz Filoları ve Sondaj Aktiviteleri

Bayraktar, Türkiye'nin artık kendi gemileriyle sondaj yapan bir ülke haline geldiğini, dünyanın en gelişmiş deniz filolarına sahip olduğunu söyledi. "Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han ile derin deniz sondajı yapabilen ülke olduk," ifadelerini kullandı.

Yeni Keşiflerle Enerjide Bağımsızlık

Bakan, yeni keşifler ile enerji üretimlerinin artırılacağına dair müjdeler verirken, Türkiye'nin kaynaklarını artırma hedefinde kararlı olduklarını belirtti. "Filyos'un Karadeniz'in önemli lojistik merkezi haline gelmesini planlıyoruz," diyerek projelerin hızla ilerleyeceğini ifade etti.

Sonuç ve İleriye Dönük Planlar

Bayraktar, Türkiye'nin enerji konusunda daha bağımsız bir ülke olma yolunda ilerlediğini ve 2028 yılına kadar Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ülke ihtiyaçlarının karşılanacağını sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda, projenin tüm detayları hakkında kamuoyunu bilgilendireceği ve destek programlarının sürdüğünü ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu Tamamlandı: 70 Akademisyen, 63 Bildiri ile Katıldı
2
Mersin'de 'Türkiye Sohbetleri' Toplantısı Gerçekleşti
3
Özgür Özel: Gazze'deki Katliamlar Karşısında Sesimizi Yükseltmeliyiz
4
Diyarbakır'da Kadın Sağlığına Dair Güncel Konular Tartışılıyor
5
Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
6
Suriye Bakanı Kabavat'tan Ailelerin Dönüşü İçin Önemli Açıklamalar
7
Diyarbakır'da Çukurda Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!