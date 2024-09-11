Bakan Bayraktar, Akkuyu NGS Projesinde Siemens'in Gecikmelerine Dikkat Çekti

Bakan Bayraktar'dan Siemens'e Tepki

Enerji Bakanı Feridun Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili olarak Siemens şirketinin gerekli parçaları zamanında teslim etmemesinin projeyi olumsuz etkilediğini açıkladı. Kısa süre içinde bu gecikmelere bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Bakan Bayraktar, bu durumun bir karşılığının olması gerektiğini ifade etti.

Projede Yaşanan Sorunlar

Akkuyu NGS’nin inşaat süreci devam ederken, Siemens'in parçaların teslimatındaki gecikmelerin projedeki ilerlemeyi aksattığını belirten Bayraktar, bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Gecikmelerin Önlenmesi İçin Önlemler Alınmalı

Bakan, "Siemens’in sorumluluklarını yerine getirmesi ve projedeki ilerlemenin sağlanması adına gerekli adımların atılması çok önemli. Bu tür aksaklıkların tekrarlanmaması için firmaların gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor," dedi.