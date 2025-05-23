Bakan Bayraktar Kilis'ten Halep'e Doğal Gaz İhracatını Başlatıyor

Kilis-Halep Doğal Gaz Bağlantısı Tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kilis’ten Halep’e doğal gaz boru hattı bağlantısının tamamlandığını duyurdu. 21 Mayıs'ta bitirilen bağlantının ardından testler ve ek ekipman montajları sürüyor. Bayraktar, "Haziran ayı içinde doğal gaz ihracatına başlayacağız" dedi.

Türkiye-Suriye Enerji İşbirliği Gelişiyor

Bayraktar, Şam'da yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye ilişkilerini enerji alanında geliştirmek için yoğun çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Suriye'nin enerji altyapı ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla teknik ekipler gönderdiklerini vurguladı.

Doğal Gaz ile Elektrik Üretimi

Bakan Bayraktar, Suriye'ye doğal gaz gönderim projesinin elektrik santrallerinde kullanılacağını, böylece yerel elektrik ihtiyacının karşılanacağını ifade etti. Ayrıca, Suriye’nin elektrik ihracat kapasitesinin 3 katına çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yeni Projeler ve Enerji Altyapısı

Uzun vadeli projeler kapsamında, Suriye’nin enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni santrallerin yapılacağı ve mevcut kapasitenin artırılacağı dile getirildi. Bayraktar, "Elde edilecek doğal gaz, 1200-1300 megavatlık elektrik üretimine dönüştürülecek" dedi.

Suriye'deki Petrol ve Gaz Potansiyeli

Bakan Bayraktar, Suriye'de üretilen petrolün günlük miktarının savaş öncesi seviyelerden çok düştüğünü, daha profesyonel üretim yöntemlerine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni ortaklıklarla birlikte Suriye’nin doğal zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz'deki İşbirliği Fırsatları

Doğu Akdeniz’de yeni doğal gaz kaynaklarının araştırılması ve mevcut sahaların iyileştirilmesi için geniş kapsamlı işbirliği önerileri sunuldu. Bayraktar, bu çalışmaların kara ve deniz sahalarını kapsadığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyareti, enerji alanında Türkiye-Suriye ilişkilerinin geldiği noktayı ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik projelerini başkent Şam'da AA muhabirine değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyareti, enerji alanında Türkiye-Suriye ilişkilerinin geldiği noktayı ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik projelerini başkent Şam'da AA muhabirine değerlendirdi.