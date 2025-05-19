Bakan Bayraktar: Şırnak Petrol Üretiminde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şırnak'ta Tarih Yazılması Hedefinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Şırnak’ın enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı. Bayraktar, ''Türkiye Şırnak'ta, Gabar'da tarih yazıyor. Zira biz aslında 'Terörsüz Türkiye'nin ilk örneklerini Gabar'da petrol arama ve üretim projesiyle uygulamaya koyduk,'' dedi.

Petrol Üretiminde Rekor Artış

Bakan Bayraktar, Şırnak'ın petrol başkenti olma yolunda önemli adımlar attığını belirterek, ''2019 yılında başlayan sismik çalışmalar, 2021 yılında ülkemizin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini Gabar'da gerçekleştirdi. Bugün günlük 81 bin varil üretime ulaştık,'' ifadelerini kullandı.

Enerjide Bağımsızlık Yolu

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsızlığa ulaşma hedefinde kararlılıkla ilerlediğini belirterek, ''Petrol, doğal gaz, kömür ve maden ithalatı cari açığın en büyük nedenleri. Bu dışa bağımlılığı düşürdükçe, Türkiye'nin ekonomik problemlerini aşmış olacağız'' dedi.

Gabar'da İstihdam Fırsatları

Gabar'daki projelerin bölge için önemli bir istikdam kapısı olduğunu ifade eden Bayraktar, ''Artık Şırnaklı gençlerin gurbette iş aramasına gerek yok. Burada 3 bin 200'den fazla kişi çalışıyor,'' diye belirtti.

Doğal Gaz Keşfi ve Gelecek Hedefleri

Bakan Bayraktar, doğal gaz konusunda da heyecan verici gelişmeler yaşandığını kaydederek, Sakarya Gaz Sahası'nda 75 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptıklarını duyurdu.

Vali Ekici ve Milletvekillerinin Destekleri

Şırnak Valisi Birol Ekici, kentin artık üretim ve enerji merkezi haline geldiğini ifade ederek, devletin desteği sayesinde bölgenin hızla kalkındığını belirtti. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ise, "Bu topraklarda özgürlükle yaşayacağız,'' dedi.

Huzur ve Kalkınma İçin Birlik

Milletvekilleri ve yerel yöneticiler, Gabar'ın sağladığı istihdam ve ekonomik potansiyeli ön plana çıkararak, bölgenin huzur ve kalkınma için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladılar.

Gabar'daki enerji projelerine büyük bir heyecanla devam ettiklerini belirten Bayraktar, bu çalışmaların başarıya ulaşacağını sözlerine ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.