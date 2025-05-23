Bakan Bayraktar: Türkiye'yi Enerjide Bağımsız Kılma Hedefindeyiz

Bakan Bayraktar Erzincan'da Enerji Bağımsızlığını Vurguladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da yaptığı konuşmada, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedeflerinin devam ettiğini belirtti.

Karadeniz'den Gabar'a Enerji Yolu

Bakan Bayraktar, "Büyük bir gayretle çalışıyoruz, Karadeniz'in derinliklerinden Gabar'ın dağlarına kadar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefimiz var" dedi. Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu ile yaptığı görüşmenin ardından, Cuma namazını Terzibaba Camisi'nde kıldı ve AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Alpay Kabadayı ile bir araya geldi.

Türkiye’nin Ekonomik Hedefleri

Bakan, Türkiye'nin son 23 yılda büyük bir gelişim kaydettiğini belirterek, "Türkiye, 230 milyar dolarlık bir ekonomiden 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geldi" şeklinde konuştu. Bayraktar, Türkiye’nin gıda, savunma ve enerji alanlarında bağımsızlık hedeflediğini vurguladı.

Enerji Bağımsızlığı İçin Stratejiler

Bayraktar, "Dışa bağımlı olmamak için Türkiye mutlaka enerjide bağımsız bir ülke olmalıdır. Bu çalışmamız, tüm gayretimiz bunun içindir" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin kendi petrolünü arayıp üretebilen bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Gabar'da Petrol Üretimi

Gabar'dan günlük olarak 81 bin varil petrol üretildiğini açıklayan Bayraktar, bu bölgedeki kaynakların değerlendirildiğini ve bu milli projeye sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Enerji Alanındaki Uluslararası Çalışmalar

Türkiye'nin yurtdışındaki enerji arama faaliyetlerinden de bahsederek, Somali, Irak, Azerbaycan ve Libya gibi bölgelerde petrol arandığını söyledi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin güçlü sanayisi ile enerjiyi bir araya getirdiği takdirde ekonomideki sıkıntıların da geride kalacağını vurguladı. Son olarak, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Bayraktar, projeler hakkında bilgi verdi. Program sonunda, vali ve belediye başkanı tarafından Bayraktar'a Fahri Hemşerilik Beratı takdim edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bazı programları dolayısıyla geldiği Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu ile makamında bir süre görüştü, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Bayraktar'ı burada yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bazı programları dolayısıyla geldiği Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu ile makamında bir süre görüştü, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Bayraktar'ı burada yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.