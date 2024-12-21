Bakan Bolat, AEO Derneği ile İhracat İşbirliğini Güçlendirdi

Bakan Bolat, AEO Derneği ile Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaretin gelişimi ve ihracatın artarak devam etmesi amacıyla AEO Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altay Yegin ve heyetiyle bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ihracatçılar ve iş dünyasının desteklendiğini vurguladı.

İşbirliği Vurgusu

Bolat, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldığını belirterek, “Ticaret Bakanlığı olarak, dış ticaretimizin gelişmesi, ihracatımızın artarak devam etmesi noktasında ihracatçılarımız ve iş dünyamıza desteğimizi sürdürüyor ve yakın işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İhracat Gücü

Bakan Bolat, “Türkiye'nin ihracat gücünün artması ve dış pazarlardaki erişiminin gelişmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır.” diyerek, ihracatın ülke ekonomisine katkısının altını çizdi.