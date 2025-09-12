Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabı Temmuzda 1,8 Milyar Dolar Fazla Verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi ve ekonomik görünümdeki iyileşmeye vurgu yaptı.

"Cari işlemler hesabı temmuzda 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı haziranda 19,2 milyar dolar iken temmuzda 18,8 milyar dolara geriledi."

Bolat, yazılı açıklamasında 2025 yılının 7 ayında cari işlemler açığının 21,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve verilerin tahminlerle uyumlu olduğunu belirtti. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı öncü göstergelerine göre ağustosta cari işlemler hesabında yaklaşık 5 milyar dolar fazla beklediklerini ifade etti.

İhracatta Rekor Seviyeler

Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracat toplamının 388,8 milyar dolar seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Bolat, 2025 sonu için hedeflenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine yalnızca 1 milyar dolar kaldığını söyledi.

Mal ihracatı temmuz ayında aylık 25 milyar dolar, yıllık bazda ise 269,4 milyar dolar ile rekor seviyelere ulaştı. Hizmet ihracatı ise temmuzda yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artışla 119,5 milyar dolar oldu. Seyahat gelirleri temmuzda yıllıklandırılmış bazda 58 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 41,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"Zayıf dış talep, tarife artışlarının yarattığı belirsizlikler, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimlere rağmen hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir."

Cari İşlemler Dengesinde Kalıcı İyileşme Hedefi

Bolat, cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini ve Orta Vadeli Program (OVP 2026-2028) kapsamında 2025'te milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktardı. 2025'in ikinci çeyreğinde cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,3 olduğunu belirtti.

OVP kapsamında yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ihracatı teşvik eden, kritik ürün ve teknolojilerde ithalata bağımlılığı azaltan ve hizmetler sektörünün potansiyelini daha etkin kullanan politikaların uygulanacağına dikkat çeken Bolat, bu adımlarla cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanacağını vurguladı.