Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabı Temmuzda 1,8 Milyar Dolar Fazla Verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuzda cari işlemler hesabının 1,8 milyar dolar fazla verdiğini; yıllıklandırılmış açığın 19,2'den 18,8 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:31
Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabı Temmuzda 1,8 Milyar Dolar Fazla Verdi

Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabı Temmuzda 1,8 Milyar Dolar Fazla Verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi ve ekonomik görünümdeki iyileşmeye vurgu yaptı.

"Cari işlemler hesabı temmuzda 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı haziranda 19,2 milyar dolar iken temmuzda 18,8 milyar dolara geriledi."

Bolat, yazılı açıklamasında 2025 yılının 7 ayında cari işlemler açığının 21,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve verilerin tahminlerle uyumlu olduğunu belirtti. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı öncü göstergelerine göre ağustosta cari işlemler hesabında yaklaşık 5 milyar dolar fazla beklediklerini ifade etti.

İhracatta Rekor Seviyeler

Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracat toplamının 388,8 milyar dolar seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Bolat, 2025 sonu için hedeflenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine yalnızca 1 milyar dolar kaldığını söyledi.

Mal ihracatı temmuz ayında aylık 25 milyar dolar, yıllık bazda ise 269,4 milyar dolar ile rekor seviyelere ulaştı. Hizmet ihracatı ise temmuzda yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artışla 119,5 milyar dolar oldu. Seyahat gelirleri temmuzda yıllıklandırılmış bazda 58 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 41,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"Zayıf dış talep, tarife artışlarının yarattığı belirsizlikler, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimlere rağmen hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir."

Cari İşlemler Dengesinde Kalıcı İyileşme Hedefi

Bolat, cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini ve Orta Vadeli Program (OVP 2026-2028) kapsamında 2025'te milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktardı. 2025'in ikinci çeyreğinde cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,3 olduğunu belirtti.

OVP kapsamında yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ihracatı teşvik eden, kritik ürün ve teknolojilerde ithalata bağımlılığı azaltan ve hizmetler sektörünün potansiyelini daha etkin kullanan politikaların uygulanacağına dikkat çeken Bolat, bu adımlarla cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanacağını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı
2
DEM Parti: 12 Eylül'ün 45'inci Yılında 'Darbe Anayasasından Kurtulma' Çağrısı
3
Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi — 3 işletme geçici kapatıldı, 2 gözaltı
4
Trump açıkladı: Charlie Kirk suikast zanlısı gözaltında
5
158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi
6
Altınözü'nde Yenilenen Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmete Açıldı
7
Bolu'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: MHP Heyeti STK'larla Bir Araya Geldi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak