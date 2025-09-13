Bakan Bolat: İhracata Ayırdığımız Payı Gelecek Sene 45 Milyar Dolara Çıkaracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) "Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı"na katılarak ihracatçılara yönelik destek paketlerini ve ekonomik verileri paylaştı.

Büyüme ve ihracat performansı

Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Yılın ikinci çeyreğinde büyüme hızımız %4,8 oldu. Ekonomimiz son 20 çeyrektir üst üste büyümesini sürdürmektedir." dedi. Bakan ayrıca Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci ve G20'de 4'üncü sırada olduğuna dikkat çekti.

Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemiz için 2025, 2026 ve 2027 büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 1 trilyon 474 milyar doları aştığını ve mal-hizmet ihracatında 2025 hedefi olan 390 milyar dolara ulaşmaya sadece 1 milyar dolar kaldığını paylaştı.

İhracatçılara destek artırılacak

Enflasyon ve istihdama ilişkin verileri hatırlatan Bolat, ağustosta yıllık enflasyonun %32,95 ile son 45 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ve yıl sonu hedeflerinin enflasyonu 20'li rakamlara düşürmek olduğunu belirtti. İşsizlik oranının %8 ile 27 aydır tek haneli seyrettiğini, Merkez Bankasının faiz indirimiyle reeskont kredisinin ihracatçılara sunulan maliyetinin %25,5'e gerilediğini aktardı.

Bakan Bolat, Yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili olarak şunları söyledi: "Ticaret Bakanlığı olarak, bütçemizden ihracatçılara ayırdığımız payı gelecek sene 45 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. İhracatçılarımızın da yoğun çabası ve emeğiyle mal ihracatımızın küresel ihracattan aldığı pay %1,07'ye yükseldi. Hazırladığımız yeni OVP ile ekonomimizin dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerine ulaşma noktasındaki yol haritasını şekillendirirken ihracatçılarımıza yönelik desteklerimizi ve pazar çeşitliliğini sürdürmeyi hedefliyoruz."

Ekonomiye dair genel değerlendirme

Bolat, MÜSİAD'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna destek veren önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti. "Veriler de açıkça göstermektedir ki ülkemiz ekonomisi doğru yolda ilerlemektedir," diyen Bolat, MÜSİAD'ın mücadelesinin bu yolda büyük destek olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, "Biliyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye'miz, Yüce Allah'ın izniyle, Türkiye Yüzyılı'nı 'Ticaretin Yüzyılı' haline getirecektir. Bu kutlu yürüyüşte, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, hükümetimizin kararlı adımları ve iş dünyamızın samimi gayretleriyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.