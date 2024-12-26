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Bakan Bolat, Kuzey Makedonya'da Ticaret İlişkilerini Güçlendiriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ile görüşerek ticaret hacmini artırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:08
Bakan Bolat, Kuzey Makedonya'da Ticaret İlişkilerini Güçlendiriyor

Ticaret Bakanı Bolat, Mucunski ile Üsküp'te Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile Üsküp'te bir araya geldi. Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Üsküp'e gelen Bakan Bolat, ilk görüşmesini Mucunski ile gerçekleştirdi.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın Genişletilmesi

Bakan Bolat, Mucunski ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasının kapsamının genişletilmesi hususunda anlaştık. Balkanlar'daki önemli ortaklarımızdan biri olarak gördüğümüz Kuzey Makedonya ile ikili ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Projelere Katkı

Bolat, "Bu çerçevede önemli bir uluslararası tecrübeye sahip olan müteahhitlik şirketlerimiz, Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar için büyüme planı ile ilgili altyapı ve kalkınma projelerinde yer almaya isteklidir. Türkiye aynı zamanda savunma sanayi, gümrüklerde dijitalleşme ve iş dünyalarımızı yakından ilgilendiren alanlarda Kuzey Makedonya ile iş birliğini derinleştirmeye hazırdır." dedi.

Heyetlerarası Görüşmeler

Bakan Bolat, görüşmelerinin ardından Mucunski ile heyetlerarası bir toplantı gerçekleştirdi. Bolat'a temasları sırasında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile Üsküp’te bir araya geldi. Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu’na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Üsküp’e gelen Bakan Bolat, ilk görüşmesini Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile Üsküp’te bir araya geldi. Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu’na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Üsküp’e gelen Bakan Bolat, ilk görüşmesini Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile yaptı.

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