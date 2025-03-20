Bakan Bolat, TESK İftarında Esnaf ve Sanatkarlarla Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESK iftarında esnaf desteklerini artıracak müjdeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 21:24
Bakan Bolat, TESK İftarında Esnaf ve Sanatkarlarla Buluştu

Bakan Bolat'tan Esnaf Desteklerine Önemli Müjdeler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Bu buluşmada, esnaf ve sanatkarlara yönelik önemli destek müjdeleri verildi.

Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, esnaf ve sanatkarları destekleme kararlılıklarını vurguladı. “Kredi, teşvik, hibe ve istihdam destekleri başta olmak üzere desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz.” ifadelerini kullanan Bolat, esnaf kredilerinin limitlerinin artırılacağını duyurdu.

Yeni Kredi Düzenlemeleri ve İmkanları

Hükümetin, Hazine’den sağlanacak yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükselteceğini aktaran Bolat, iş yeri ve ticari araç kredisi limitinin de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarılacağını belirtti. Ayrıca, ticari araç edinme kredisinde sıfır araçların yanında 0-5 yaş araçların da krediye dahil edileceği müjdesini verdi.

Bolat, Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlar için sunduğu finansman maliyetinin yüzde 29’dan yüzde 25’e düşürüleceğini dile getirdi. Vadesi 3 ay olan esnaf kredilerinin vadesinin 6 aya, toplam geri ödeme süresinin ise 36 aydan 48 aya çıkarılacağı bilgisini de paylaştı.

Ahi Vakfı ve Ekonomik Faaliyetlerin Genişletilmesi

Sağlanan kredilerle birlikte, daha fazla NACE grubunu kapsayacak şekilde genişletme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bolat, ahi vakfı kurulmasına ilişkin projelere de değindi. Esnafın kredi alabilme imkanının başlangıç süresinin 3 aya düşürüleceğini belirten Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak esnaf ve sanatkarların desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

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