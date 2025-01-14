Bakan Bolat ve AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'den Ticaret Vurgusu

Bakan Bolat, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile bir araya geldi. Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmenin detaylarını aktardı.

Bolat, "Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilişkilerimize ve işbirliğimize ivme kazandırdığı bir dönemde Gümrük Birliği reformu müzakerelerinin de hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Bakan, Türkiye’nin AB ile olan ticari ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini vurguladı.

Bu bağlamda Bolat, Türkiye'nin kapsayıcı bir AB ticaret politikası ve yeşil ile dijital dönüşüm alanlarındaki işbirliğini desteklediğini belirtti. Bolat, "Bu doğrultuda AB ile ticari ilişkilerimizi derinleştirmeye ve geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.