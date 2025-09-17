Bakan Bolat: Zengezur Koridoru Türkiye-Azerbaycan Ekonomik Bütünleşmesini Hızlandıracak

TÜİB etkinliğinde kritik mesajlar: Transit ticaret, yatırımlar ve entegrasyon vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Köprüsü Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, toplantının açılışında, "Zengezur Koridoru'nun inşallah yakında açılmasıyla Türk dünyasının coğrafik olarak birbirleriyle bütünleşmesi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi..." sözlerine yer verdi ve koridorun faaliyete geçmesiyle birlikte Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un hareketleneceğini, transit ticaretin güçleneceğini vurguladı.

Etkinlik, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) tarafından düzenlendi. Bolat, TÜİB heyetiyle bakanlıkta bir toplantı yaptıklarını belirterek, toplantının kapsamının Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olduğunu ifade etti.

Bolat, Azerbaycan'a çeşitli toplantılar ve zirveler vesilesiyle sıkça gittiğini belirterek, bir ay sonra yapılması planlanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir ziyaretlerinin daha olacağını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan arasında uçuşların sık ve mesafelerin kısa olduğuna dikkat çeken Bolat, "Can Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı 32 yıllık bir işgalden kurtardı. Allah'a şükürler olsun. Topraklarının tamamını özgürleştirmiş oldu." ifadelerini kullandı. Bolat, bu bölgelerde şu anda yoğun yatırım ve yeniden imar faaliyetleri yürütüldüğünü, Şuşa ve Hankendi şehirlerinde mayıs sonu ve temmuz başında iki zirve toplantısı yapıldığını hatırlattı.

Bolat, iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı özellikler taşıdığını belirterek enerji alanında Azerbaycan'dan kaynak ithalatı yapıldığını, sanayi ürünleri ve hizmetlerde karşılıklı desteğin sürdüğünü aktardı.

"Bu yıl 8 ay itibarıyla ticaret hacmimiz iyi gidiyor" diyen Bolat, görev süresi içinde Türkiye-Azerbaycan ticaret hacminin karşılıklı olarak her yıl bir önceki yılın üzerine çıktığını kaydetti. Yatırımların önemine işaret eden Bolat, Türkiye'nin değer itibarıyla en çok yatırım yaptığı ülkenin Azerbaycan olduğunu; bunun 17 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, ayrıca Azerbaycan'ın Türkiye'de yaklaşık 3 bin şirketi bulunduğunu ifade etti.

Bolat, TÜİB'in iki ülkenin daha güçlü bir ekonomik entegrasyona ulaşması için çalıştığını belirterek, TÜİB tarafından Aralık 2023'te Bakü'de düzenlenen 1. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nun Azerbaycan tarihindeki en önemli ekonomik buluşmalardan biri olduğunu, forumun ikincisinin de Aralık ayında gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

