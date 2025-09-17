Bakan Bolat: Zengezur Koridoru Türkiye-Azerbaycan Ekonomik Bütünleşmesini Hızlandıracak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Türk dünyasının bütünleşeceğini ve Orta Koridor'un transit ticareti güçlendireceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 22:38
Bakan Bolat: Zengezur Koridoru Türkiye-Azerbaycan Ekonomik Bütünleşmesini Hızlandıracak

Bakan Bolat: Zengezur Koridoru Türkiye-Azerbaycan Ekonomik Bütünleşmesini Hızlandıracak

TÜİB etkinliğinde kritik mesajlar: Transit ticaret, yatırımlar ve entegrasyon vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Köprüsü Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, toplantının açılışında, "Zengezur Koridoru'nun inşallah yakında açılmasıyla Türk dünyasının coğrafik olarak birbirleriyle bütünleşmesi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi..." sözlerine yer verdi ve koridorun faaliyete geçmesiyle birlikte Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un hareketleneceğini, transit ticaretin güçleneceğini vurguladı.

Etkinlik, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) tarafından düzenlendi. Bolat, TÜİB heyetiyle bakanlıkta bir toplantı yaptıklarını belirterek, toplantının kapsamının Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olduğunu ifade etti.

Bolat, Azerbaycan'a çeşitli toplantılar ve zirveler vesilesiyle sıkça gittiğini belirterek, bir ay sonra yapılması planlanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir ziyaretlerinin daha olacağını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan arasında uçuşların sık ve mesafelerin kısa olduğuna dikkat çeken Bolat, "Can Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı 32 yıllık bir işgalden kurtardı. Allah'a şükürler olsun. Topraklarının tamamını özgürleştirmiş oldu." ifadelerini kullandı. Bolat, bu bölgelerde şu anda yoğun yatırım ve yeniden imar faaliyetleri yürütüldüğünü, Şuşa ve Hankendi şehirlerinde mayıs sonu ve temmuz başında iki zirve toplantısı yapıldığını hatırlattı.

Bolat, iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı özellikler taşıdığını belirterek enerji alanında Azerbaycan'dan kaynak ithalatı yapıldığını, sanayi ürünleri ve hizmetlerde karşılıklı desteğin sürdüğünü aktardı.

"Bu yıl 8 ay itibarıyla ticaret hacmimiz iyi gidiyor" diyen Bolat, görev süresi içinde Türkiye-Azerbaycan ticaret hacminin karşılıklı olarak her yıl bir önceki yılın üzerine çıktığını kaydetti. Yatırımların önemine işaret eden Bolat, Türkiye'nin değer itibarıyla en çok yatırım yaptığı ülkenin Azerbaycan olduğunu; bunun 17 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, ayrıca Azerbaycan'ın Türkiye'de yaklaşık 3 bin şirketi bulunduğunu ifade etti.

Bolat, TÜİB'in iki ülkenin daha güçlü bir ekonomik entegrasyona ulaşması için çalıştığını belirterek, TÜİB tarafından Aralık 2023'te Bakü'de düzenlenen 1. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nun Azerbaycan tarihindeki en önemli ekonomik buluşmalardan biri olduğunu, forumun ikincisinin de Aralık ayında gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliğince (TÜİB)...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliğince (TÜİB) düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Köprüsü Etkinliği'ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliğince (TÜİB)...

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şükran Kütükçü krizi CHP'yi karıştırdı: Kendini odaya kilitledi polislere direndi
2
Smotrich: Gazze'de 'zengin emlak ganimeti' var, savaştan sonra ABD ile paylaşılacak
3
Küresel Sumud Filosu: Tunus'tan Gazze'ye 5 tekne daha yola çıktı
4
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
5
İspanyol Hukukçular Madrid ve Barselona'da Gazze'deki Soykırımı Protesto Etti
6
İngiliz Basını: İngiltere Bu Hafta Filistin Devletini Tanıyacak
7
Bakan Bolat: Zengezur Koridoru Türkiye-Azerbaycan Ekonomik Bütünleşmesini Hızlandıracak

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa