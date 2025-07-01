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Bakan Ersoy BETUYAB Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BETUYAB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan ve üyeleri ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 21:26
Bakan Ersoy BETUYAB Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Bakan Ersoy'dan BETUYAB Heyetine Destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ali Özdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Turizmde Stratejik Değerlendirmeler

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BETUYAB heyeti ile Belek'in turizmdeki stratejik konumunu değerlendirerek, yeni görevlerinde başarılar diledi. Ersoy, "Bölge turizmine değer katacak kıymetli çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum," dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek Turizm Yatırımcıları Birliğinin (BETUYAB) Yönetim...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek Turizm Yatırımcıları Birliğinin (BETUYAB) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ali Özdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek Turizm Yatırımcıları Birliğinin (BETUYAB) Yönetim...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek Turizm Yatırımcıları Birliğinin (BETUYAB) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ali Özdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

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