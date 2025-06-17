Bakan Ersoy, Cemil Meriç’i Anma Programında Duygusal Mesajlar Verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cemil Meriç’i Andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cemil Meriç'i anmak için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Cemil Meriç, bize evimizi, yani kendimizi, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatmıştır. Bu vesileyle bir kez daha kendisine rahmet diliyoruz." dedi.

Anma Programı Detayları

AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programı, A/K Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri ve akademisyenler katıldı.

Cemil Meriç’in Mirası ve Düşünce Dünyası

Bakan Ersoy, konuşmasında, "Türk düşünce dünyasının abidevi şahsiyetlerinden biri olan Cemil Meriç'i hürmetle ve saygıyla yad ediyor, Allah'tan kendisine rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. Meriç’in eserlerinin önemine vurgu yapan Ersoy, "Cemil Meriç'in düşünce dünyası, herkesin farklı düzeylerde nasiplenmesine imkan sağlamıştır." dedi.

Doğu ve Batı Arasındaki Sentez

Ersoy, birçok araştırmacının Meriç’in külliyatı sayesinde Doğu’nun bilgeliğiyle tanıştığını belirterek, "Medeniyet mirasımızdan yeterince nasiplenememiş aydınların içinde bulunduğu durumun vahametini Cemil Meriç açıkça ifade etmiştir." diye ekledi.

Dil ve Kültürel Miras

Bakan Ersoy, Cemil Meriç'in ünlü sözüne de atıfta bulunarak, "Kamus bir milletin namusudur. Kamusa uzanan el namusa uzanmıştır" diyerek, dilin millet olmanın temel unsurlarından biri olduğunu hatırlattı.

"Bu Ülke" Eserinin Önemi

Son olarak, Meriç’in kaleme aldığı “Bu Ülke” eserine de değinen Ersoy, "Cemil Meriç'in Bu Ülke'si, dışarıya adım atarken bir evimiz olduğunu unutmayarak hareket etmemiz gerektiğini hatırlatmıştır" dedi. Ersoy, Meriç’in hatırasını saygıyla andı ve onun mekanının cennet olmasını diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen, yazar, çevirmen ve düşünce insanı Cemil Meriç'in vefat yıl dönümü anma programına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen, yazar, çevirmen ve düşünce insanı Cemil Meriç'in vefat yıl dönümü anma programına katılarak konuşma yaptı.