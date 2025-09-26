Bakan Ersoy'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Türkçe vurgusu

26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy NSosyal hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"26 Eylül Dil Bayramı kutlu olsun. Türkçemiz geçmişimizi bugüne, bugünü yarına bağlayan en güçlü köprüdür. Dilimizin zenginliğini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğu. Türkçemiz var oldukça birliğimiz, kültürümüz ve kimliğimiz de var olacaktır. Bu bilinçle, Dil Bayramı'nı kutluyor, Türkçenin korunmasına ve gelişimine emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."